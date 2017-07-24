Верховна Рада зняла з сайту заклик Волкера відкинути вузькопартійні інтереси задля політичної єдності

Пресова служба Верховної Ради України відредагувала повідомлення про зустріч у парламенті спеціального представника США на переговорах про врегулювання на сході України Курта Волкера, знявши слова про його заклик до українських політичних сил відкинути вузькопартійні інтереси задля політичної єдності.

Як мовилося в первісному повідомленні, позначеному 16-ю годиною 30 хвилин, копія якого зберігається в архівах пошукових систем, Волкер під час зустрічі у Верховній Раді «звернув увагу учасників зустрічі, що для повернення територіальної цілісності та суверенітету вкрай важливим є збереження політичної єдності всередині країни, заради якої політичні сили повинні працювати як одна національна команда, посуваючи свої вузькопартійні інтереси, чи власні персональні амбіції, на другий план».

Цей заклик американського дипломата цитують і агентства, які навели повідомлення з Верховної Ради до його редагування.

В оновленій версії цієї ж новини, що позначена 18-ю годиною 30 хвилин і є на сайті парламенту й нині, саме ці слова вже відсутні.

Як мовиться в повідомленні, на зустрічі Волкер повідомив, що за результатами цієї поїздки західні партнери визначатимуть подальші кроки з метою мирного врегулювання ситуації. Він також акцентував на необхідності підтримання людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, щоб вони знали, що вони є важливими для України.

Одна з учасниць зустрічі з українського боку, голова комітету Верховної Ради в закордонних справах Ганна Гопко, наголосила на необхідності посилення санкцій проти Росії та збереження єдності і консолідованої позиції США та ЄС у цьому питанні, мовиться в повідомленні. Оскільки Росія розуміє лише силу, Україні і її західним союзникам потрібно, крім санкцій, мати в арсеналі засобів тиску й інші ефективні інструменти, наводить прес-служба слова Гопко.

Спеціальний представник адміністрації США для переговорів щодо врегулювання на окупованій частині сходу України Курт Волкер нині перебуває з візитом в Україні. В неділю він відвідав схід держави, зокрема, лінію контакту, українське командування в регіоні, прифронтову Авдіївку і Краматорськ. Після Києва він вирушає до Європи на зустрічі з чільними представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС і НАТО, щоб обговорити шляхи подолання агресії Росії, а після повернення до Вашингтона планує подати адміністрації США свої рекомендації з цього приводу.