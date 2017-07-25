Сербія має спільно вирішити розбіжності з Косовом – президент Вучич

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що його країна має вирішити розбіжності зі своєю колишньою територією Косовом, щоб досягти сталого розв’язання на користь всього регіону.

«Зараз важливіше, ніж будь-коли, щоб ми всі разом знайшли відповідь. Ця відповідь має бути постійною, виключати конфлікт як варіант і бути виграшем для кожного в цьому регіоні», – наголосив Вучич у статті в газеті Blic.

Дотепер Вучич закликав до міжнародних дискусій, щоб вирішити питання відносин із Косовом.

Колишня провінція Сербії Косово заявила про незалежність від Белграда в 2008 році. Нині це визнають 114 країн світу, але Сербія не погоджується з цим.

Країни Заходу підтримують Косово, де етнічну більшість складають албанці. Сербія є традиційним союзником Росії, але Вучич намагається балансувати на міжнародній арені між Москвою з одного боку та Євросоюзом і Сполученими Штатами – з іншого.

І Косово, і Сербія сподіваються на вступ до ЄС і погодилися на переговори щодо нормалізації відносин, які підтримує Євросоюз. Багато сербських націоналістів виступають проти членства в ЄС, намагаються встановити більш тісні зв’язки з Росією і не хочуть визнавати Косово незалежним.