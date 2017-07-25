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25 Липень 2017, Київ 09:48
Новини | Міжнародні

Сербія має спільно вирішити розбіжності з Косовом – президент Вучич

Президент Сербії Александар Вучич

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що його країна має вирішити розбіжності зі своєю колишньою територією Косовом, щоб досягти сталого розв’язання на користь всього регіону.

«Зараз важливіше, ніж будь-коли, щоб ми всі разом знайшли відповідь. Ця відповідь має бути постійною, виключати конфлікт як варіант і бути виграшем для кожного в цьому регіоні», – наголосив Вучич у статті в газеті Blic.

Дотепер Вучич закликав до міжнародних дискусій, щоб вирішити питання відносин із Косовом.

Колишня провінція Сербії Косово заявила про незалежність від Белграда в 2008 році. Нині це визнають 114 країн світу, але Сербія не погоджується з цим.

Країни Заходу підтримують Косово, де етнічну більшість складають албанці. Сербія є традиційним союзником Росії, але Вучич намагається балансувати на міжнародній арені між Москвою з одного боку та Євросоюзом і Сполученими Штатами – з іншого.

І Косово, і Сербія сподіваються на вступ до ЄС і погодилися на переговори щодо нормалізації відносин, які підтримує Євросоюз. Багато сербських націоналістів виступають проти членства в ЄС, намагаються встановити більш тісні зв’язки з Росією і не хочуть визнавати Косово незалежним.

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