«Динамо» здолало «Янґ Бойз» у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Київський футбольний клуб «Динамо» в першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА здолав опір швейцарського віце-чемпіона, команди «Янґ Бойз» – 3:1. На Національному спорткомплексі «Олімпійський» підопічні Олександра Хацкевича двічі відзначилися в першому таймі – забили Андрій Ярмоленко та Дьємерсі Мбокані.

По перерві динамівці могли довести рахунок до розгромного, натомість пропустили на 90-й хвилині гри, але вже в компенсований арбітром час Денис Гармаш виявився найспритнішим, коли від своїх воріт до воріт суперника зробив передачу голкіпер Максим Коваль.

Матч-відповідь відбудеться 2 серпня у швейцарському Берні. Торік у протистоянні «Янґ Бойз» донецькому «Шахтареві» забракло домашньої перемоги 2:0 – у себе вдома швейцарці повторили цей рахунок на свою користь, а в серії пенальті були влучнішими.

Київський НСК «Олімпійський», крім матчів «Динамо», в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів УЄФА готується прийняти фінал турніру. Це буде 26 травня 2018 року.