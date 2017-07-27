Зірка тенісу Новак Джокович пропустить решту сезону через травму

Сербський тенісист Новак Джокович оголосив, що пропустить решту сезону, у тому числі і відкритий чемпіонат США, один із чотирьох головних турнірів сезону. Причиною цього рішення Джокович назвав потребу відновитися після травми правого ліктя. щоб відновити травму лівого боку.

Дванадцятиразовий чемпіон турнірів Grand Slam (одним із яких є і відкритий чемпіонат США) опублікував у Facebook відео, в якому вказав, що пошкодження «стало дуже болісним на Вімблдоні» (турнірі в Лондоні цього місяця – ред.), але операції для лікування проблеми не потрібні.

За останній рік Джокович втратив свої позиції у світовому рейтингу, пропустивши на перше місце британця Енді Маррея. Тепер Джокович ризикує опинитися поза чільною десяткою, коли повернеться на початку наступного року.