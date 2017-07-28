В Україні через негоду знеструмлені понад 100 населених пунктів – ДСНС

З 27 на 28 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 109 населених пунктів у п’яти областях. Про це повідомляє Державна служба України з надзвчиайних ситуацій.

За даними рятувальників, найбільше знеструмлень сталося в Київській області, де без електрики залишився 51 населений пункт. У Дніпропетровській області таких сіл і містечок 22, в Черкаській – 20, у Кіровоградській – дев’ять та в Сумській – сім.

«До відновлення електропостачання населених пунктів залучено 38 бригад обленерго», – вказують у ДСНС.

Також рятувальники нагадують, що 28 липня чекають на продовження негоди (грози, сильні дощі, град та шквали) в багатьох областях України.