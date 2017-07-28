Депутат Ради Ніна Южаніна отримала 490 тисяч гривень дивідендів від «Європейської аудиторської групи» – #Точно

Голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна у липні отримала 490 тисяч гривень дивідендів від «Європейської аудиторської групи». Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейська аудиторська група», що перерахувало Ніні Южаніній майже півмільйона гривень доходів, належить самій народній обраниці та її чоловіку Володимиру Южаніну.

Згідно з даними річної декларації Южаніної, яка була подана у березні 2017 року, її родина володіє двома квартирами, двома будинками, двома машиномісцями і кількома земельними ділянками. В 2016 році Южаніна отримала заробітну плату у Верховній Раді розміром 155 500 гривень, дивідендів від аудиторської компанії 700 000 гривень, близько 20 000 гривень процентів за банківськими вкладами.