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28 Липень 2017, Київ 13:06
Новини | Події

У Мар’їнці на Донеччині цивільний поранений внаслідок влучання кулі у вікно – поліція

У місті Мар’їнка Донецької області, розташованому впритул до лінії фронту на Донбасі поранений місцевий жител. Це сталося внаслідок влучання кулі у вікно його помешкання, повідомляє 28 липня Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

«Встановлено, що вчора ввечері 35-річний чоловік зазнав кульового поранення ноги, перебуваючи за місцем мешкання. Першу медичну допомогу отримав у лікарні міста Курахове», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, в час, коли чоловік зазнав поранення, масованих обстрілів міста не було, однак у Мар’їнці періодично чують поодинокі постріли з боку бойовиків.

Слідчо-оперативна група поліції з’ясовує всі обставини події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

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