ФСБ Росії заявляє про затримання 7 людей за підозрою в підготовці терактів у Петербурзі

Федеральна служба безпеки Росії 28 липня заявила про затримання семи підозрюваних у підготовці терактів на транспорті і в місцях масового скупчення людей у Санкт-Петербурзі.

У відомстві не назвали імена затриманих, але уточнили, що вони є вихідцями з Центральної Азії.

Після вибуху в петербурзькому метро, який в квітні забрав життя 15 людей, правоохоронні органи Росії повідомили про затримання десяти підозрюваних в підготовці вибуху. Брати Акрам і Аброр Азімові, яких слідство вважає організаторами теракту, заявили, що до «офіційного затримання» їх катували у секретній в’язниці ФСБ.

На кількох станціях метро російського Петербурга зараз діють посилені заходи безпеки. Через довгу процедуру огляду біля входу в метрополітен утворюються довгі черги.