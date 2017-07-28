Росія: ФСБ затримала 7 вихідців з Середньої Азії за підозрою у плануванні нападу

ФСБ Росії повідомляє про затримання семи вихідців із країн Середньої Азії за підозрою у плануванні нападу у Санкт-Петербурзі.

28 липня у ФСБ повідомили, що затримані хотіли вчинити напад на залізниці і у громадських місцях цього другого за величиною міста Росії.

У заяві не вказуються імена і громадянство затриманих.

Правозахисники неодноразово повідомляли про випадки, коли російські сили безпеки безпідставно затримували мігрантів з Середньої Азії, а також інших мусульманських країн і регіонів Росії.

За даними російської влади, внаслідок вибуху в петербурзькому метро 3 квітня загинули 15 людей, близько 50 були поранені. Слідчі заявляють, що вибух скоїв смертник – 22-річний уродженець Киргизстану з російським громадянством Акбаржон Джалілов.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад.

Правоохоронці заарештували 10 підозрюваних у причетності до вибуху, зокрема Аброра Азімова, якого слідчі підозрюють в організації нападу, і його брата Акрама.