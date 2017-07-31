Афганістан: біля посольства Іраку в Кабулі прогримів вибух

Вранці понеділка у центрі афганської столиці Кабула прогримів вибух. За попередніми даними, це сталося неподалік місця, де розташовується посольство Іраку. За даними місцевої поліції, напад скоїв бойовик-смертник.

За окремими повідомленнями, епіцентром нападу була поліцейська дільниця, що неподалік посольства.

Чи є постраждалі в результаті вибуху наразі не повідомляється, як і те, хто відповідальний за вибух.

Останнім часом Кабул потерпає від низки нападів бойовиків, у більшості яких звинувачують угруповання «Ісламська держава» або «Талібан».