На Херсонщині через зіткнення військової техніки з цивільним авто загинула 1 людина – поліція

Поліція Херсонської області повідомляє про загибель однієї людини внаслідок зіткнення легкового автомобіля з бойовою розвідувально-дозорною машиною в Голопристанському районі. За повідомленням, загиблий чоловік був пасажиром легкового автомобіля, ще двоє пасажирів травмовані і перебувають у лікарні.

ДТП сталася 1 серпня. «Поліцейські попередньо встановили, що на 21 кілометрі автодороги Гола Пристань – Залізний Порт у БРДМа, який рухався на буксирі, відбулося пошкодження лівого переднього колеса і військова техніка виїхала на зустрічну смугу руху, де їхав пасажирський автомобіль «Ніссан Примастар» з мешканцями Вінницької області. Відбулося зіткнення транспортних засобів і мікроавтобус перекинувся», – йдеться в повідомленні поліції.

Розслідуванням займається військова прокуратура. Тривають слідчі дії для встановлення всіх причин й обставин ДТП.

У прес-службі оперативного командування «Південь» повідомили, що ДТП сталася в результаті перегріву і вибуху колеса військової техніки.

Військові висловили співчуття рідним і близьким потерпілих та додали, що через цей випадок призначене службове розслідування.