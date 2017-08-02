Білий дім визнав, що Трамп допоміг синові скласти заяву про зустріч із росіянами

Білий дім 1 серпня визнав, що президент США Дональд Трамп допоміг синові скласти заяву, надіслану до видання The New York Times у зв’язку з повідомленням газети про зустріч Дональда Трампа-молодшого з російським адвокатом Наталією Весельницькою.

За словами речниці Білого дому Сари Сандерс, неправильно говорити про це так, «ніби президент надиктував весь текст листа», як про це повідомило 1 серпня видання The Washington Post. «Однак, як і будь-який батько на його місці, він дав кілька порад і вніс кілька пропозицій. Жодних неточностей у заяві не було», – наголосила Сандерс.

Помічники президента рекомендували Трампам розкрити одразу всі деталі зустрічі з Весельницькою. Але Трамп-молодший лише в другому листі до The New York Times визнав, що погодився на зустріч із російською юристкою, оскільки вона пообіцяла йому компромат на суперника батька в президентських перегонах Гілларі Клінтон.

31 липня видання Washington Post повідомило, що президент США Дональд Трамп попросив свого сина, Дональда Трампа-молодшого, засвідчити, що його зустріч з російським адвокатом Наталією Весельницькою в червні 2016 року зосереджувалася в першу чергу на темі всиновлення американцями російських дітей, а не на президентській кампанії.

Газета, посилаючись на неназвані джерела, зазначила, що Трамп-старший особисто продиктував синові заяву, з якою той вийшов до преси, коли дані про зустріч 2016 року вперше стали публічними.

Ці твердження виявилися хибними, коли Трамп-молодший згодом оприлюднив електронні листи.

Адвокат Трампа Джей Сек’юлоу видав заяву у відповідь на статтю у Washington Post. Він назвав оприлюднені видання дані такими, що «не мають наслідків», а тлумачення цих даних – «дезінформативними, неточними й такими, що не відповідають дійсності».

Зустріч членів кампанії Трампа з росіянами нині стала центральним пунктом розслідування в Конгресі та міністерстві юстиції США у зв’язку з імовірними спробами Росії втрутитися в президентські вибори.