МЗС Росії викликало посла Молдови через оголошення Рогозіна персоною нон-ґрата

Міністерство закордонних справ Росії 2 серпня викликало посла Молдови Андрія Негуцу у зв’язку з оголошенням російського віце-прем’єра Дмитра Рогозіна персоною нон-ґрата в Молдові.

За повідомленням російського МЗС, послу висловили «рішучий протест» через рішення, ухвалене молдовським урядом.

«Було підкреслено, що російська сторона протягом останніх років послідовно працює над розвитком активних відносин з Молдовою. Добре відомі вжиті заходи в торговельно-економічній галузі, в сфері міграції, на інших напрямках нашої взаємодії. З цим контрастують безвідповідальні кроки Кишинева, спрямовані на свідомий підрив двосторонніх російсько-молдовських відносин», – йдеться в заяві.

2 серпня уряд Молдови оголосив віце-прем’єра уряду Росії Дмитра Рогозіна персоною нон-ґрата.

Як заявив голова МЗС Молдови Андрій Галбур, причиною заходів стали «образливі заяви про Молдову і її народ», зроблені Рогозіним на російському телеканалі «Росія 24».

Тепер Рогозіну заборонений в’їзд і транзит через територію Молдови.

Минулого тижня літак із Рогозіним, яким той летів на святкування 25-х роковин російських «миротворчих сил» у Придністров’ї, сепаратистському регіоні Молдови, був змушений розвернутися і сісти в білоруському Мінську, звідки Рогозін потім повернувся до Москви, так і не потрапивши до Молдови.

Рейсовий пасажирський літак російської авіакомпанії S7, яка через заборону російським літакам користуватися повітряним простором України літає з Москви до Кишинева через Білорусь, Польщу, Словаччину, Угорщину і Румунію, румунські авіадиспетчери не впустили до повітряного простору своєї країни через присутність у літаку Рогозіна як особи з санкційного списку Європейського союзу.

Так само авіаційні органи Угорщини відмовили цьому літакові в посадці в Будапешті, де Рогозін сподівався дочекатися, що Москва доможеться від Бухареста пропустити його.

Після цього Рогозін пригрозив санкціями посадовим особам, які не дозволили російській делегації потрапити до Молдови.