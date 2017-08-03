Бойовики на Донбасі здійснили 30 обстрілів – штаб

Підтримувані Росією бойовики 2 серпня здійснили 30 обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, збройні формування сепаратистів двічі застосували артилерію калібру 122 міліметри, сім разів – міномети.

Згідно з ранковим зведенням, українські військові 18 разів припиняли обстріли противника, внаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

У штабі АТО звинувачують бойовиків в обстрілі із застосуванням мінометів будинків мирних жителів Водяного, що на Маріупольському напрямку.

В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріли околиць Горлівки та Донецька з боку Збройних сил України, в угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 2 серпня.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.