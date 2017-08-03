У Києві мітингувальники перекрили Харківське шосе – КМДА

У Києві мітингувальники перекрили Харківське шосе біля зупинки «Інститут хімії», заблоковано рух трамваїв і автобусів, повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

Як повідомляє прес-служба КМДА, з 4:00 ранку мітингувальники заблокували роботу трамваїв маршрутів №№ 8, 22, 29 і автобусів №№ 42, 45, 51, 3, 115.

На перекритій ділянці шосе працює поліція, повідомляють у Київській міськдержадміністрації.

Мешканці будинку на Харківському шосе протестують проти вимкнення електроенергії за борг.

За даними видання «Українська правда», вранці до протестувальників вийшли заступник директора департаменту–начальник управління житлово-комунальної політики КМДА Олександр Малихін і представник адміністрації Дніпровського району.

За даними «Київенерго», загальний борг київських споживачів за використану електричну енергію станом на 1 липня 2017 року становив понад 1,1 мільярда гривень.