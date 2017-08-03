Косово: новообраний парламент не зміг обрати спікера

У Косові депутати нового парламенту під час першої сесії 3 серпня не змогли обрати нового спікера і просунутися вперед щодо формування нового уряду.

Тимчасовий голова парламенту Адем Мікулловчі закрив засідання і призначив наступне на 10 ранку 4 серпня.

У четвер косовські законодавці зібралися вперше після дострокових виборів 11 червня, які не принесли більшості жодній з партій. Коаліція під головуванням «Демократичної ліг Косова» (PDK), до якої також входить «Альянс за майбутнє Косова» (AAK), отримала 35% голосів.

Президент Хашим Тачі заявив, що дасть мандат на формування нового уряду лідеру (AAK) Рамушу Харадіаджу попри застереження, що його кандидатура не знайде підтримки у коаліції.

Голосування 11 червня у Косові стало третім, відколи у 2008 році Приштина в односторонньому порядку проголосила незалежність від решти Сербії. Це визнали 111 держав-членів ООН, зокрема, 23 з 28 країн-членів ЄС. Белград протестує проти цього визнання; в Конституції Сербії Косово і Метохія визначається як автономний край у складі країни. Україна підтримує Сербію у відмові визнавати самопроголошену республіку косовських сепаратистів.

У травні президент Косова оголосив дострокові парламентські вибори. Це відбулося після того, як парламент висловив недовіру урядові Іси Мустафи.