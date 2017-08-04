Трамп заявляє, що Росія не допомогла йому виграти вибори

Президент США Дональд Трамп заявив 3 серпня, що не Росія допомогла йому виграти у 2016 році президентські вибори.

«Більшість людей знає, що в нашій кампанії не було росіян, ми не перемогли через Росію. Ми виграли через вас», – заявив Трамп, звертаючись до натовпу прихильників у штат Західна Вірджинія. Американський лідер також зазначив, що заяви про допомогу Росії є «приниженням усіх нас і, в першу чергу, приниженням нашої країни і приниженням нашої Конституції».

Спеціальний радник Роберт Мюллер сформував велике журі присяжних для розслідування звинувачень щодо втручання Росії у президентські вибори у США, повідомили 3 серпня американські ЗМІ.

The Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерела повідомляє, що журі розпочало роботу упродовж «останніх тижнів». Його створення, за інформацією видання, розглядається як ознака того, що проведене Мюллером розслідування щодо втручання Росії і питання про можливу змову Москви з передвиборним штабом Дональда Трампа набирає обертів.

Агенція Reuters, цитуючи джерела, повідомляє, що виклики журі пов’язані з зустріччю сина Трампа з російським адвокатом у 2016 році.

За інформацією ж CNN, розслідування фокусується на можливих фінансових злочинах.

Велике журі уповноважене проводити офіційне розслідування не лише у кримінальних справах.

Президент США Дональд Трамп відкидає звинувачення щодо змови і зв’язків з Росією.

Москва також заперечує втручання в американські вибори.