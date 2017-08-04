В Одесі територіальне управління НАБУ поки що працюватиме без керівника – Ситник

В Одесі територіальне управління Національного антикорупційного бюро України поки що працюватиме без керівника. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

«Керівника територіального управління у нас не вийшло відібрати, ні з першим, ні з другої, ні з третьої, ні з четвертої спроби. І тому ми вирішили трохи порушити нашу традицію і відкрити територіальне управління, не маючи зараз фактично керівника, а маючи тільки заступника керівника територіального управління, тому що ми відчуваємо, що потреба відкриття цього управління назріла», – сказав Ситник.

Він додав, що наразі в Одеському теруправлінні працюють 8 детективів, всього мають працювати 16.

Конкурсна комісія Національного антикорупційного бюро не змогла визначити переможця конкурсу на посаду директора Одеського теруправління та рекомендувала директору НАБУ переоголосити конкурс. Усього для участі в конкурсі на посаду керівника територіального управління бюро в Одесі документи подали 53 претенденти.

Одеське територіальне управління утворене 10 грудня 2015 року. Юрисдикція цього територіального управління поширюються на Одеську, Херсонську, Миколаївську і Кіровоградську області.