Іран: 4 військових загинули, 8 поранені внаслідок стрілянини на військовій базі

Іранська армія заявляє, що четверо військових були вбиті й ще восьмеро поранені після того, як солдат відкрив вогонь по своїх колегах на військовій базі.

У заяві зазначається, що інцидент стався 6 серпня на полігоні в місті Кагрізак, приблизно в 10 кілометрах на південь від Тегерана.

Повідомляється, що інцидент, «ймовірно, пов’язаний з психологічними проблемами солдата, який раптом почав стріляти у своїх товаришів».

Це також могло бути результатом «раптового та випадкового повертання зброї», вказується в повідомленні.

Минулого місяця державні ЗМІ повідомили про подібний інцидент, коли військовослужбовець відкрив вогонь у казармах у місті Абієк на північний захід від Тегерана, в результаті чого загинули троє та постраждали шестеро людей. За даними інформаційного агентства ISNA, чоловік, який стріляв у себе, але вижив, зазнав «тимчасового психозу».

Військова служба до 24 місяців в Ірані є обов’язковою для чоловіків віком від 19 років.