Біля Кропивницького виявили незначне підвищення радіаційного фону

На Кіровоградщині біля Кропивницького фахівці виявили незначне підвищення радіаційного фону. Про це повідомляє прес-служба Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ).

«Результати досліджень засвідчили незначне перевищення потужності дози на території захоронення забруднених відходів, що складає від 0,1 до 0,3 мкЗв/год. У двох точках спостерігалось зростання потужності дози до 0,5-0,7 мкЗв/год.», – повідомив експерт ДНТЦ ЯРБ Едуард Суховерхий.

Водночас, за словами експерта, жодних аномальних підвищень радіаційного фону в Кропивницькому не зафіксували.

«Потужність дози у Кропивницькому э у межах 0,03-0,15 мкЗв/год, що є природнім фоном для цієї місцевості», – додав Суховерхий.

У центрі з ядерної та радіаційної безпеки нагадали, що у липні біля глиняного кар’єру «Веселівське родовище» під Кропивницьким невідомі здійснювали несанкціоновані земельні роботи на території з радіоактивно-забрудненими матеріалами, що утворилися 1988 року після ліквідації аварії на території тресту «Кіровоградбуд». Тоді, за даними експертів, потужність експозиційної дози гамма-випромінювання об’єкту становила 0,23-1,23 мкЗв/год. Експерти ДНТЦ вважають, що місцевій владі Кропивницького слід якнайшвидше розробити й запровадити заходи для ізоляції території з радіоактивно-забрудненими матеріалами.