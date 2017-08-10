Бойовики здійснили на Донбасі 16 обстрілів – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 9 серпня підтримувані Росією бойовики здійснили 16 обстрілів позицій Збройних сил України. За цими даними, загиблих і поранених серед українських військових немає, один боєць зазнав бойової травми.

Штаб АТО вказує, що сепаратисти «все частіше застосовують озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів і заборонений мирними домовленостями».

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинувачують в обстрілах уздовж Бахмутської траси, в угрупованні «ДНР» заявляють про бойові дії поблизу Донецька, Горлівки та на півдні контрольованої сепаратистами території.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.