У Києві біля вокзалу трьох чоловіків поранили із травматичної зброї – поліція

Троє людей поранені із травматичної зброї внаслідок конфлікту на площі Вокзальній у Києві, повідомила у Facebook речниця столичної поліції Оксана Блищик.

«О 9:50 у чергову частину надійшло повідомлення про те, що неподалік від закладу громадського харчування біля залізничного вокзалу внаслідок конфлікту двоє зловмисників поранили, імовірно – із травматичної зброї, трьох чоловіків. За попередньою інформацією лікарів, у потерпілих – травми ніг та рук. Їх доставили в лікарню, де надають необхідну допомогу. Нападники втекли», – написала вона.

За словами Блищик, зараз на місці інциденту працюють слідчо-оперативні група районного і головного управлінь поліції.