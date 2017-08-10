МЗС: українці зможуть відвідувати Катар за спрощеною процедурою

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що відтепер українці зможуть відвідувати Катар за спрощеною процедурою.

Як повідомляє департамент консульської служби МЗС, Міністерство внутрішніх справ і управління з питань туризму держави Катар вирішили запровадити з 9 серпня 2017 року спрощений режим оформлення візових документів для в’їзду в Катар для громадян 80 держав світу, у тому числі для громадян України.

Відповідно до нових процедур, громадяни України звільняються від необхідності заздалегідь оформлювати необхідні документи для в’їзду до Катару – вони матимуть змогу отримувати візу по приїзду до країни терміном дії на 30 днів з таким же терміном перебування в країні, який може бути продовжений на аналогічний період. Віза може бути оформлена як разова, так і багаторазова.