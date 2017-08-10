Чехія: поліція домагається скасування імунітету з мільярдера Бабіша

Поліція Чехії направила до парламенту прохання про скасування парламентського імунітету з колишнього міністра фінансів Андрея Бабіша – лідера центристської партії ANO.

Бабіш розраховує посісти місце прем’єр-міністра Чехії за результатами парламентських виборів, які відбудуться у жовтні.

Спікер парламенту Ян Хамачек, член правлячої соціал-демократичної партії, зазначив агентству Reuters, що отримав запит від управління празької поліції по економічних злочинах. Обговорення запиту про зняття імунітету з Андрея Бабіша і його заступника у партії ANO відбудеться, ймовірно, у вересні на пленарному засіданні парламенту Чехії. Якщо буде вирішено зняти з колишнього міністра фінансів депутатський імунітет, поліція зможе пред’явити йому обвинувачення.

Запит поліції пов’язаний з розслідуванням обставин будівництва конференц-центру біля Праги. Підрядником будівництва виступала компанія, що належала Бабішу і отримала десять років тому фінансування від Європейського союзу в розмірі 2 мільйонів 250 тисяч євро.

Андрій Бабіш, партія якого входить до урядової коаліції, заявляє, що не чиним ніяких протиправних дій. В інтерв’ю агентству Reuters він назвав запит поліції «останнім відчайдушним кроком» тих, хто бажає усунути його з політичної арени.