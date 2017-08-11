Штаб АТО: на Донбасі внаслідок обстрілів постраждали 5 військових

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро українських військових – один травмований, ще четверо поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики з мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали позиції Збройних сил України біля Авдіївки.

«За оперативними даними денний обстріл українських позицій бойовики влаштували для демонстрації представникам ОБСЄ напруженої ситуації в Авдіївці. У цьому районі злочинці вже неодноразово прагнуть нав’язати спільне відведення сил від лінії розмежування та створення так званої «Авдіївської сірої зони», – йдеться у повідомленні.

При цьому у штабі наголошують, що ЗСУ «ніколи не планували змінювати позиції».

За повідомленням, вночі на луганському напрямку бойовики з гранатометів обстрілювали позиції українських військових біля Новоолександрівки, також був обстріл опорного пункту ЗСУ у Кримському.

Бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» наразі не надають оперативних даних про ситуацію на територіях, які вони контролюють.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.