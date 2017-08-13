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13 Серпень 2017, Київ 12:35
Новини | Міжнародні

Шойгу: сирійські сили відновили контроль над значними територіями за останні місяці

Сергій Шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що сирійські урядові війська, підтримані російськими силами, за останні два місяці отримали контроль над значними територіями опозиційних сил.

Шойгу в ефірі телеканалу «Росія 1» 12 серпня заявив, що територія, підконтрольна відданим сирійському президенту Башару Асаду військам, з червня вдвічі перевищує ту, яку контролював Дамаск у вересні 2015 року, коли російські війська почали допомагати сирійським військам.

Шойгу називає здобутки сирійської армії «дійсно вражаючими».

Сергій Рудський, начальник головного управління Генштабу Росії, повідомив, що з 1 серпня сирійська армія контролює близько 74 200 квадратних кілометрів Сирії.

Внаслідок війни в Сирії, що почалася на початку 2011 року, загинули сотні тисяч людей, мільйони інших були змушені переїхати.

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