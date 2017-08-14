МЗС України: співробітники аеропорту Барселони 14 серпня починають страйк

Співробітники служби контролю безпеки міжнародного аеропорту «Ель Прат» у Барселоні (Іспанія) 14 серпня розпочинають безперервний страйк, повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

«Співробітники служби контролю безпеки м/а «Ель Прат» (Барселона) вкотре відхилили пропозиції уряду Каталонії, який виступає посередником у врегулюванні конфлікту між керівництвом компанії «Еулен» та її співробітниками. Центральний комітет страйкарів оголосив про початок безперервного страйку, починаючи з 12:00 14 серпня 2017 року до врегулювання конфлікту», – йдеться в повідомленні департаменту в Facebook.

За повідомленням, із метою запобігання колапсу аеропорту іспанський уряд вирішив залучити до проведення контролю безпеки аеропорту підрозділи Цивільної гвардії.

«Департамент консульської служби і Генеральне консульство України в Барселоні відстежує розвиток ситуації. Про подальший її перебіг оперативно інформуватимемо», – додали в департаменті.

На початку цього місяця місцеві ЗМІ повідомляли, що через страйк співробітників служби контролю безпеки аеропорту «Ель Прат» у Барселоні утворилися значні черги. Повідомлялося, що працівники, які страйкують, вимагають збільшення числа персоналу і зменшення навантаження.