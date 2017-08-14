У Харкові зареєстрували новий випадок захворювання на ботулізм, повідомляє обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я.

Як повідомляє прес-служба центру, розслідування встановило, що чоловік 1993 народження вживав непатрану в’ялену плотву, яку купив у магазині по вулиці Маршала Конєва.

За словами чиновників, перші симптоми захворювання – раптова слабкість, сухість у роті, важке дихання – з’явилися приблизно через 20 годин після вживання риби,хворому ввели полівалентний ботулінічний анатоксин.

За даними лікарів, стан хворого – середньої важкості.

У лабораторному центрі зазначають, що під час обстеження у магазині не змогли надати супровідні документи на партію риби. У лабораторії проводять дослідження зразків риби, взяті у магазині.

Це вже другий зареєстрований випадок ботулізму у Харкові за цей рік.

За даними МОЗ, станом на 18 липня 90 людей захворіло і 9 померло.

У червні в МОЗ повідомляли, що в Україні жодного препарату проти ботулізму не зареєстровано, а використовувати можна лише зареєстровані препарати. У липні, як повідомляли у міністерства, Програма розвитку ООН направила в Україну 25 курсів антитоксину проти ботулізму.

Ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, яка зараз зустрічається рідко, але може мати летальні наслідки. Її збудником є бактерії, які містяться у їжі і на поверхні ґрунту та виділяють токсини, що призводять до нервового паралічу. Торік від ботулізму в Україні померли 12 людей.