ФСБ Росії оголосила про затримання підозрюваних у підготовці терактів у Москві

Федеральна служба безпеки Росії оголосила про затримання групи осіб, підозрюваних у підготовці терактів у Московському регіоні, зокрема на транспорті й у торгових центрах російської столиці.

Як заявили в ФСБ, серед затриманих – громадянин Росії і троє громадян з держав Центральної Азії. Їхні імена не повідомляють.

Як йдеться в повідомленні російської спецслужби, серед затриманих: емісар забороненого в Росії угруповання «Ісламська держава», фахівець із виготовлення вибухових пристроїв і двоє «терористів-смертників».

Після вибуху в петербурзькому метро, який у квітні забрав життя 15 людей, правоохоронні органи Росії повідомили про затримання десяти підозрюваних в підготовці вибуху. Брати Акрам і Аброр Азімові, яких слідство вважає організаторами теракту, заявили, що до «офіційного затримання» їх катували у секретній в’язниці ФСБ.

ФСБ неодноразово повідомляла про затримання підозрюваних у підготовці терактів у Росії. У кінці липня російська спецслужба повідомила про затримання сімох громадян Центральної Азії, заявивши, що вони готували теракти в Петербурзі.