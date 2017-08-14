До ЄСПЛ передали майже 4 тисячі справ через анексію Криму і конфлікт на Донбасі – уряд

До Європейського суду з прав людини передали майже чотири тисячі справ, пов’язаних із конфліктом у Криму і на сході України, повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України у Twitter.

За повідомленням, 3,5 тисячі справ стосуються знищення і пошкодження майна на сході України, доступу до правосуддя, пенсій, дискримінації, участі в місцевих виборах.

«Понад 150 справ стосуються зникнення під час конфлікту, вбивств і викрадення родичів заявників, отримання тілесних ушкоджень. Понад 250 справ стосуються військових і їхніх родичів», – йдеться в повідомленні.

Минулого місяця Європейський суд із прав людини ухвалив рішення на користь України у справі, в якій чоловік скаржився на неможливість розгляду його апеляції через окупацію Луганська.

В ухвалі, оприлюдненій 25 липня, суд постановив, що влада України не є відповідальною за апеляцію, яка залишилася без розгляду через те, що була заблокована в суді міста, яке перебуває поза контролем українського уряду.

Це рішення стало першим, де ЄСПЛ вивчав скаргу, пов’язану зі втратою Україною контролю над частиною територій Донецької і Луганської областей.