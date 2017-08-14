Керівники Грузії висловили сподівання на примирення з Абхазією

Президент і прем’єр-міністр Грузії в окремих заявах висловили сподівання на примирення з сепаратистським регіоном Абхазією з нагоди 25-х роковин початку війни через цей регіон.

Як заявив прем’єр Ґіорґі Квірікашвілі, початок воєнного конфлікту 1992 року був «великою помилкою» і «трагічним днем».

Він висловив упевненість, що Грузія зможе «повернутися в серця наших абхазьких братів і продовжити співіснування, маючи за собою століття любові і взаємної поваги».

«Історія нашого співіснування зразкова, і ми не маємо права жити в нинішній реальності – зовнішня сила не має стояти поміж нами», – заявив прем’єр, маючи на увазі підтримку Росією абхазького сепаратизму і наявність у регіоні російських військ.

Президент Ґіорґі Марґвелашвілі, зі свого боку, різкіше висловився в бік Москви, нагадавши, що «державна політика Росії, виплекана радянським імперіалізмом, відіграла важливу роль у братовбивчій війні».

Говорячи про Абхазію і ще один сепаратистський регіон Південну Осетію, він наголосив, що єдиний шлях відновити територіальну цілісність Грузії лежить через «неухильне дотримання миру, а також принципової міжнародної політики і політики сусідства, відновлення довіри і співпраці зі співвітчизниками (в обох сепаратистських регіонах – ред.) і через загальний розвиток країни».

Війна в Абхазії 1992–93 років, у якій сепаратистів підтримала Росія, завершилася відступом військ Грузії з регіону і фактичною втратою контролю над більшою його частиною. У перебігу 13-місячного конфлікту загинуло понад 12 тисяч людей, близько 300 тисяч досі лишаються вимушеними переселенцями з території Абхазії, де сепаратисти влаштували етнічні чистки проти грузинського населення.

Після короткої війни проти Грузії 2008 року Росія визнала і Абхазію, і Південну Осетію за «незалежні держави» і залишила в них введені туди свої війська, всупереч своїм міжнародним зобов’язанням. Світова спільнота, за винятком кількох лічених країн, далі вважає їх частинами міжнародно визнаної території Грузії. Тбілісі визнає обидва регіони за окуповані Росією. Останніми місяцями російські і сепаратистські війська почали захоплювати подальші частини території Грузії, поза адміністративними межами цих регіонів.