Пакистан вшанував 70 років державності і незалежності

Пакистан вшанував 70-у річницю створення своєї незалежної держави.

На святкуванні у столиці Ісламабаді президент Мамнун Хусейн урочисто підняв прапор країни, а потім вручив державні нагороди групі громадян.

Святкові салюти пролунали у столиці і головних містах чотирьох провінцій Пакистану.

Пакистан здобув незалежність 1947 року, коли Велика Британія залишила свою колонію в Індії, розділивши її на власне Індію і Пакистан. Індія святкує свій день незалежності на день пізніше, 15 серпня.

Нині обидві країни, регіональні суперники, що мають ядерну зброю, мають напружені відносини, в першу чергу через спірну територію Кашміру, на яку претендують обидві держави. Через неї Ісламабад і Делі провели вже дві війни.