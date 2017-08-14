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14 Серпень 2017, Київ 20:10
Новини | Міжнародні

Пакистан вшанував 70 років державності і незалежності

Проліт бойових літаків ВПС Пакистану під час святкування в Ісламабаді, 14 серпня 2014 року

Пакистан вшанував 70-у річницю створення своєї незалежної держави.

На святкуванні у столиці Ісламабаді президент Мамнун Хусейн урочисто підняв прапор країни, а потім вручив державні нагороди групі громадян.

Мамнун Хусейн піднімає державний прапор в Ісламабаді, 14 серпня 2017 року
Мамнун Хусейн піднімає державний прапор в Ісламабаді, 14 серпня 2017 року

Святкові салюти пролунали у столиці і головних містах чотирьох провінцій Пакистану.

Святковий салют у Лагорі, центрі провінції Пенджаб, 14 серпня 2017 року
Святковий салют у Лагорі, центрі провінції Пенджаб, 14 серпня 2017 року

Пакистан здобув незалежність 1947 року, коли Велика Британія залишила свою колонію в Індії, розділивши її на власне Індію і Пакистан. Індія святкує свій день незалежності на день пізніше, 15 серпня.

Нині обидві країни, регіональні суперники, що мають ядерну зброю, мають напружені відносини, в першу чергу через спірну територію Кашміру, на яку претендують обидві держави. Через неї Ісламабад і Делі провели вже дві війни.

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