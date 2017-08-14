Штаб: сьогодні на Донбасі поранені двоє українських військових

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі у результаті обстрілів двоє українських військових поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, це сталося внаслідок гранатометного обстрілу українських укріплень поблизу Гнутового.

За даними штабу, сьогодні найбільше обстрілів було на околицях Авдіївки, підтримувані Росією бойовики обстрілювали з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї опорні пункти українських військових.

У прес-центрі повідомляють, що на маріупольському напрямку сепаратисти випустили щонайменше 10 мін калібру 120 міліметрів по позиціяхукраїнських військових біля Мар’їнки і Красногорівки.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових обстрілі 13 населених пунктів і застосуванні артилерії, танків,БМП і мінометів. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові минулої доби дев’ять разів порушили режим тиші.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.