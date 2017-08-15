Суд почав допит дипломата Сергеєва у справі Януковича (трансляція)

Оболонський районний суд Києва розпочав допит дипломата Юрія Сергеєва на засіданні у справі за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Про допит колишнього постійного представника України при ООН Юрія Сергеєва як свідка клопотала сторона обвинувачення 3 серпня. У прокуратурі вважають, що «має відомості, що підтверджують звинувачення, висунуті Януковичу, оскільки «у 2014 році він обіймав посаду постійного представника України при ООН та був присутній на засіданні Ради безпеки ООН, на якомудемонстрували звернення Януковича до президента Росії Володимира Путіна з проханням використання Збройних сил Росії на території України».

Наприкінці червня суд перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.