Штаб: бойовики обстріляли військових біля Широкина з переносної реактивної установки

У штабі АТО заявляють, що на Донбасі підтримувані Росією бойовики сьогодні обстріляли позиції українських військових біля Широкина з переносної реактивної пускової установки «Град «Партизан».

«Сьогодні, близько 8 ранку, у районі Широкина і Водяного бойовики майже півгодини били по українських позиціях з артилерії калібру 122 міліметри. Одночасно по наших укріпленнях на підступах до Широкина бандити випустили 5 снарядів з переносної реактивної пускової установки Град «Партизан», – повідомляють у прес-центрі штабу.

Крім того, за даними прес-центру, на донецькому напрямку сепаратисти чотири рази обстріляли опорні пункти українських військових поблизу Авдіївської промзони – бойовики використовували гранатомети і великокаліберні кулемети.

Бойовики з угруповань «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах 23 населених пунктів, а в угрупованні «ЛНР» стверджують про шість порушень режиму тиші минулої доби.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.