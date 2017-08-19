У Криму селевий потік зніс близько 15 автомобілів поруч із Судаком

Селевий потік зніс близько 15 автомобілів на трасі «Грушівка – Судак» у ніч з 18 на 19 серпня, повідомляє прес-служба управління МНС Росії в анексованому Криму.

«У результаті складних погодних умов на трасі «Грушівка – Судак», на 18-му кілометрі в районі села Дачне сталося сильне сходження водно-грязьового потоку на проїжджу частину. В результаті події за межами проїжджої частини дороги виявилися близько 15 автомобілів… Також виявилися підтоплені 41 домоволодіння, з охопленням 201 мешканця, з них 38 дітей», – йдеться в повідомленні.

У підконтрольному Москві відомстві повідомили, що провели повну евакуацію громадян, які на час ліквідації події були розміщені в туристично-оздоровчому комплексі «Судак».

Пізніше рятувальні служби анексованого Криму заявили про ліквідацію наслідків підтоплення житлових будинків в передмісті Судака і Кіровському районі.

За повідомленням, ніхто не постраждав.