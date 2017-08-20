ДСНС оголосила в Україні найвищий рівень пожежної небезпеки

Державна служба надзвичайних ситуацій України оголосила найвищий можливий рівень пожежної небезпеки – 5-го класу – на всій території України, крім Одеської і Закарпатської областей. За даними Укргідрометцентру, такий стан збережеться до вівторка, попередили в ДСНС.

У зв’язку з цим рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі у природних екосистемах – адже причинами масштабних пожеж у них найчастіше є наслідки людської легковажності.

«Саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття у лісах або спалюючи його на присадибних ділянках. Такі вчинки є вкрай небезпечними, адже під дією відкритого сонячного проміння навіть залишена скляна пляшка може спричинити займання сухої трави чи лісової підстилки, не кажучи вже про викинутий сірник або недопалок. І цього буде достатньо для того, щоб спровокувати масштабну лісову пожежу!» – мовиться в попередженні.

За даними ДСНС, лише впродовж минулої доби в Україні виникло 555 загорянь на відкритих територіях. А зважаючи на спекотну погоду, а також на те, що пожежонебезпечний період наразі перебуває у своїй активній фазі, – загроза виникнення загорянь буде тільки зростати, попереджають рятувальники.