На Донбасі фіксується серйозне загострення – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що наприкінці доби 20 серпня ситуація серйозно загострилася. Всього українські військові нарахували 47 обстрілів з боку підтримуваних Росіїєю бойовиків, що спричинило поранення двох і бойові травми у трьох бійців.

За даними штабу, найбільш гаряче ввечері і вночі було на Донецькому напрямку.

Як ідеться в ранковому зведенні, з 17-ї години і до півночі сепаратисти безперервно обстрілювали опорні пункти Збройних сил України в Авдіївській промзоні. На Приморському напрямку, як твердять українські військові, бойовики цілили зі стрілецької зброї в будинки цивільних у селищі Мар’їнка.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька, Луганська та інших населених пунктів, контрольованих бойовиками.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.