У Фінляндії назвали ім’я марокканця, що здійснив напад із ножем і вбив двох людей

У Фінляндії в судових документах назвали ім’я підозрюваного нападника, що минулого тижня напав на людей із ножем у місті Турку на заході країни і двох убив і вісім поранив, – це 18-річний шукач притулку з Марокко Абдеррахман Мешка.

За словами поліції, він прибув до Фінляндії на початку 2016 року. За даними місцевої преси, донедавна він жив у центрі для шукачів притулку.

У документах суду також ідеться про те, що він вочевидь обирав жінок собі за жертви. Обидві вбиті і шість із поранених унаслідок нападу минулої п’ятниці – жінки; також були поранені двоє чоловіків, які намагалися зупинити нападника.

Він нині перебуває під арештом у лікарні – поліція під час затримання поранила його в ногу.

Поліція також затримала у зв’язку з можливою причетністю до нападу ще чотирьох марокканців і видала міжнародний ордер на арешт іще одного.

Справу про цей напад розслідують як перший можливий теракт у Фінляндії.