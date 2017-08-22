На Донбасі загинув один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 21 серпня загинув один український військовий, ще один боєць зазнав поранення, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, минула доба завершилася загостренням ситуації, всього за добу підтримувані Росією бойовики на всіх оперативних напрямках 30 разів порушили перемир’я.

Основне напруження й надалі зберігається на Донецькому напрямку, ідеться в ранковому зведенні.

В районі Авдіївської промзони бойовики майже до півночі з мінометів, гранатометів, зенітної установки та стрілецької зброї вели вогонь по опорних пунктах Збройних сил України, твердять українські військові.

Про відчутне загострення ситуації в зоні конфлікту у своїх зведеннях інформують і бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР». Вони звинувачують Збройні сили України в застосуванні важких озброєнь, зокрема, по околицях Донецька.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.