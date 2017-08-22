МЗС радить українцям бути обережними за кордоном через високий рівень терористичних загроз

Міністерство закордонних справ оприлюднило рекомендації громадянам України, які виїжджають закордон, у зв’язку з високим рівнем терористичних загроз і стихійними лихами, що трапляються останнім часом у світі.

Українцям, які перебувають за кордоном, радять проявляти обережність та підвищену пильність, уникати місць проведення протестних акцій, масових зібрань, мітингів. У разі потрапляння у зону стихійного лиха рекомендують дотримуватися вимог і рекомендацій рятувальних служб та правоохоронних органів.

«У зв’язку з загостренням безпекової ситуації через терористичні акти, що були вчинені останнім часом у країнах Європи, Азії й Африки, а також стихійними лихами (пожежами у Південній Європі, повенями в Азії) рекомендуємо громадянам України, які планують свою подорож за кордон, і тим, які вже перебувають за межами нашої держави, дотримуватися заходів безпеки, уникати місць масових скупчень людей, неухильно дотримуватися правил перебування іноземців у країнах перебування, виконувати усі законні вимоги представників державних органів влади, рекомендації рятувальних служб і стежити за повідомленнями правоохоронних органів», – йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС.

Минулого тижня в Іспанії сталися напади, які влада країни кваліфікує як теракти. У Барселоні і Камбрілсі нападники на автомобілях в’їхали в пішоходів. Внаслідок цих нападів, за даними влади, загинули 15 людей, понад 100 були поранені.

Також минулого тижня нападник із ножем убив двох і поранив вісьмох людей у місті Турку в Фінляндії. Справу про цей напад розслідують як перший можливий теракт у Фінляндії.