ДФС під час обшуків на спиртзаводах вилучила продукції на 360 мільйонів гривень – Білан

Співробітники Державної фіскальної служби під час обшуків на спиртзаводах 21 серпня вилучили майже півтори тисячі тонн продукції загальною вартістю 360 мільйонів гривень, повідомив у Facebook перший заступник голови відомства Сергій Білан.

За його словами, згадані заводи працюють у Вінницькій, Сумській, Тернопільській та Харківській областях.

«В ході документування роботи підпільних цехів з виготовлення лікеро-горілчаних виробів або фальсифікованого алкоголю, нами часто фіксуються факти отримання ними необлікованого спирту, виготовленого на потужностях спиртових заводів, який в подальшому використовується правопорушниками в якості сировини для незаконного виготовлення горілки. Саме тому для нас важливо відстежити весь шлях поставок або незаконного виробництва спирту», – пояснює Білан.

Загалом у рамках цієї спецоперації з незаконного обігу вже вилучено спиртовмісних рідин на суму понад 540 мільйонів гривень, зазначив чиновник.

«В рамках першого етапу масштабної спецоперації було проведено обшуки на 41 спиртзаводі. Тоді в цілому на 15 заводах було вилучено близько 980 тонн спиртовмісної рідини вартістю близько 180 мільйонів гривень. Після цього, відстежуючи ланцюг поставок в результаті заходів, проведених на заводах – виробниках алкоголю в 15 областях, було вилучено 23310 літрів горілки на суму понад 3 мільйони гривень, розлитої у пляшки, які були або взагалі без марок акцизного податку, або обклеєні марками, на яких були вказані неактуальні ставки акцизного податку та перебували на підприємствах без будь-яких документів», – написав він.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман 31 травня виступив із заявою про підтримку якнайшвидшої приватизації державного підприємства «Укрспирт». Раніше про це говорили вже неодноразово, проте приватизацію досі не провели. Колишній міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий припускав, що за «Укрспирт» можна отримати від 200 до 400 мільйонів доларів.

Водночас, екс-голова Фонду держмайна Володимир Лановий у коментарі Радіо Свобода наголошував на необхідності «розплутати клубок» спиртової монополії, а потім продавати підприємства, які є окремими майновими комплексами.

Колишній генеральний директор держпідприємства «Укрспирт» Олександр Харт перебуває у розшуку за підозрою у розтраті держмайна з травня 2014 року, а екс-головного бухгалтера «Укрспирту» прокуратура підозрює у «привласненні, розтраті майна, шляхом зловживання службовим становищем», «ухиленні від сплати податків».

30 травня цього року у Києві невідомий пострілом у спину вбив людину. Згодом народний депутат України, член колегії МВС України Антон Геращенко повідомив, що застреленим є помічник директора «Укрспирту» Віктор Панков.

Перед тим,ввечері 29 березня у Дніпровському районі Києва невідомі напали на заступника директора держпідприємства Ігоря Ільчишина, побили його і вистрілили у нього гумовими кулями.