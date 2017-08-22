Казахстан повідомив про затримання сирійців із фальшивими паспортами, що хотіли дістатися до Європи

У Казахстані повідомили про кілька затримань громадян Сирії з підробленими паспортами Болгарії, які прямували до країн Європи.

В одному з випадків, заявила Прикордонна служба Казахстану, шість сирійців затримали вранці на летовищі найбільшого міста Алмати, коли вони прибули рейсом із Тегерана. В них, за повідомленням, паспорти були підроблені частково – були замінені сторінки, що посвідчують особу, і підроблені штампи про перетини кордону.

Ці сирійці заявили, що хотіли через Казахстан дістатися транзитом до країн Європейського союзу.

Іще двох сирійців, теж із підробленими паспортами Болгарії, затримали там же в понеділок при спробі вилетіти до Лондона. Ті теж заявили, що діставалися через Казахстан транзитом до Великої Британії «в пошуках кращого життя».

За час війни в Сирії там загинуло понад 300 тисяч людей, мільйони стали вимушеними переселенцями чи й біженцями до інших країн.