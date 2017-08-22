Суд визнав протиправним одягання наручників на суддю Кицюк і присудив їй 640 гривень

Шевченківський районний суд Києва у справі за адміністративним позовом судді Солом’янського райсуду Вікторії Кицюк визнав протиправним застосування до неї фізичної сили і спецзасобів поліцейськими під час затримання у лютому цього року. Окрім того, він постановив стягнути із держбюджету на користь Кицюк пов’язані з розглядом справи судові витрати у розмірі 640 гривень.

Про це йдеться у рішенні суду, яке наводять адвокати.

Водночас, за інформацією, наведеною у документі, суд відмовився визнати протиправним притягнення Вікторії Кицюк до адміністративної відповідальності у вигляді попередження.

Як раніше повідомляла «Українська правда», Національна поліція оголосила сувору догану 2 патрульним поліцейським, які затримували суддю Солом'янського районного суду Києва Вікторію Кицюк, але не за саме затримання судді, а за те, що поліцейські не оформили необхідні документи.

Як пояснив у Facebook начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков, інцидент із суддею Кицюк пов’язаний із неправильним паркуванням.