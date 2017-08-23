На Донбасі поранені троє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 22 серпня поранені троє українських військових, ще один боєць зазнав бойової травми, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 28 разів порушили режим тиші.

Як вказують у штабі, найбільшою була активність сепаратистів у Донецькій області. Зокрема, ідеться в ранковому зведенні, на Приморському напрямку бойовики двічі били з артилерії калібру 122 міліметри по опорних пунктах Збройних сил України на підступах до Талаківки і Водяного. На Донецькому напрямку напружена обстановка й надалі зберігається в Авдіївській промзоні, додають українські військові.

В угрупованні «ДНР» твердять, що на півдні контрольованої сепаратистами території українські військові обстріляли з реактивних систем «Град» селище Безіменне. В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 22 серпня.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.