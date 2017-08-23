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23 Серпень 2017, Київ 13:24
Новини | Політика

Порошенко може виступити у Раді з посланням у перший день нової сесії – Парубій

Попереднє послання Петра Порошенка українському парламенту було у вересні 2016 року

Президент України Петро Порошенко може звернутися до Верховної Ради зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище країни в перший день нової сесії, повідомив голова українського парламенту Андрій Парубій.

«За моєю попередньою інформацією, це має відбутися буквально в перший день засідань. У вівторок, на початку сесії», – сказав Парубій 23 серпня у Києві.

За словами спікера, він має намір обговорити точну дату послання під час зустрічі з головою держави 24 серпня.

Нова сесія Верховної Ради розпочнеться 5 вересня. Попереднє послання Порошенка українському парламенту було у вересні 2016 року.

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