Фонд держмайна оголосив початок відбору оцінювачів Одеського припортового заводу

Фонд державного майна України оголосив конкурс з відбору оцінювачів для визначення вартості держваного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод». Повідомлення про це розміщено на сайті відомства.

За даними фонду, оцінці підлягає пакет акцій, що становить близько 99,6% статутного капіталу товариства.

Конкурс планують провести 8 вересня, а документація приймається до 4 вересня цього року.

Публічне акціонерне товариство «Одеський припортовий завод» – це гігантський український виробничий комплекс, що працює з 1978 року. Він розташований за 30 кілометрів від Одеси і займає площу 250 гектарів. Основна продукція – карбамід та аміак – мінеральні добрива, які використовують аграрії. Понад 20 років держава намагається його продати, проте приватизація щоразу зривається.