Ім’я нападника у фінському Турку виявилось несправжнім – поліція

Поліція у Фінляндії встановила справжнє ім’я марокканця, який убив двох жінок під час нападу з ножем у місті Турку понад тиждень тому. Поліція повідомила, що підозрюваний, коли в’їжджав до Фінляндії в 2016 році, назвав владі несправжнє ім’я. Раніше вважали, що головний підозрюваний має ім’я Абдеррахман Мешка і є марокканцем, який народився в 1994 році.

«Його особа тепер підтверджена, тому ми знаємо, з ким маємо справу», – цитує новинна агенція Reuters головного інспектора детективного агентства Кріста Гранрота з Національного бюро розслідувань Фінляндії. Цього разу поліція не оприлюднила справжнього імені підозрюваного і його вік.

Напад з ножем 18 серпня в південно-західному місті Турку розслідують як перший напад терористів в Фінляндії. У документах суду ідеться про те, що нападник вочевидь обирав жінок собі за жертви. Обидві вбиті і шість із поранених унаслідок нападу – жінки; також були поранені двоє чоловіків, які намагалися зупинити нападника.

Підозрюваний, який залишається під вартою, повідомив судові, що несе відповідальність за напад, але заперечує, що його мотивом є тероризм. Він прибув до Фінляндії на початку 2016 року. За даними місцевої преси, донедавна він жив у центрі для шукачів притулку.