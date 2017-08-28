Рятувальники попереджають про грози і сильний вітер по всій Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грозові дощі й пориви вітру по всій території Україні.

«За даними Укргідрометцентру, в найближчі дві години з утриманням до кінця доби 28 серпня у східних, південних і більшості центральних областей грози, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 метрів за секунду; у західних та північних областях пориви вітру 15-18 метрів за секунду», – йдеться в повідомленні ДСНС.

За даними ДСНС, 28 серпня в Києві і Київській області очікують поривів вітру 15-20 метрів за секунду.