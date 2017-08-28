Прокуратура розслідує появу в Броварах карти України без Криму і частини Донбасу

Прокуратура розслідує ситуацію з розміщенням у Броварах Київської області на сцені до Дня Незалежності карти України без анексованого Росією Криму і частини Донбасу. Як повідомляє прокуратура Київщини, розслідування проводять за статтею «посягання на територіальну цілісність та недоторканність України».

«23 серпня 2017 року в місті Бровари на сцені, яка була збудована для святкування Дня Незалежності України, було розміщено зображення, на якому відсутні три територіальні складові одиниці суверенної території України, а саме Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим», – йдеться в повідомленні.

Того ж дня мер Броварів у Київській області Ігор Сапожко повідомив, що керівника відділу культури міськради, через «безвідповідальність» якої на сцені для святкування Дня Незалежності з’явилася символічна карта України без Криму і частини Донбасу, усунули від виконання обов’язків на час розслідування.

Мер запевнив, що міська влада «буде всіляко сприяти правоохоронним органам у проведенні неупередженого та всебічного розслідування», а крім того, в міській владі буде проведене і власне службове розслідування під його особистим контролем.

Раніше сама керівниця відділу культури Броварської міськради Інна Савченко повідомила проектові Радіо Свобода Крим.Реалії, що її вже звільнили з посади, і заявила, що йшлося про її недогляд. За її версією, вона не звернула уваги, що на банері зображена мапа України, при цьому без Криму і Донбасу.